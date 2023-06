PFREIMD, LKR. SCHWANDORF. Unbekannte versuchten in den letzten Tagen in insgesamt zwei Fällen, Kleintransporter zu stehlen. In einem Fall ist dies gelungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 22.06.2023, 15:00 Uhr - 23.06.2023, 07:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Betriebsgelände ein und beschädigten ein Ausfahrtstor. Die Täter gingen ein Fahrzeug, welches im Hof der Firma in der Wernberger Straße stand, an. Sie bauten das Radio aus und entwendeten Werkzeuge aus dem Fahrzeug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Täter auch, das Fahrzeug zu entwenden.

Im Zeitraum von 23.06.2023, 23:30 Uhr – 24.06.2023, 09:10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Fahrzeug von einem frei zugänglichen Abstellplatz in Pfreimd, Ortsteil Weihern. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges liegt bei etwa 20.000 Euro.

In beiden Fällen handelte es sich um Fiat-Kleintransporter.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Zeugenaufruf:

Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg, wenn Sie in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, die möglicherweise in Zusammenhang mit den Taten stehen. Erreichbarkeit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg: 09621/890-0.