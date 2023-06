WEIDEN. In der Nacht auf Montag sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten nahe der Weidener Innenstadt. Die Verdächtigen entfernten sich unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am 26. Juni 2023, gegen 00:35 Uhr, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Sonnenstraße in Weiden. Mehrere Autos wurden durch die umherfliegenden Teile beschädigt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist insgesamt ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich entstanden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden sicherte Spuren und übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Haben Sie zur Tatzeit im Bereich der Sonnenstraße verdächtige Personen gesehen, die möglicherweise mit der Sprengung des Geldautomaten zu tun gehabt haben könnten? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizeiinspektion in Weiden unter 0961/401-0.