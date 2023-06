REGENSBURG. In der Nacht zum Montag brach eine Person in eine Physiotherapiepraxis im Stadtteil Galgenberg ein. Die verständigte Polizei nahm einen Tatverdächtigen noch in der Praxis vorläufig fest.

Am 25. Juni 2023, kurz vor Mitternacht, stieg eine Person auf ein Vordach und von dort in die angegangene Physiopraxis im ersten Obergeschoß ein, indem er eine Fensterscheibe einschlug. Die Polizei kam mit mehreren Streifen zum Tatort und suchte in der Praxis nach dem Täter. Ein 43-jähriger Tatverdächtiger aus Regensburg befand sich unerlaubt in der Praxis. Verschiedene Behältnisse waren angegangen worden. Die Beamten nahmen den Mann fest und sicherten am Tatort Spuren. Nach der Sachbearbeitung wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.