BAYREUTH. Samstagnacht wurde ein Jugendlicher im Bereich der Bayreuther Hindenburgstraße aus einer Gruppe heraus massiv zusammengeschlagen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Am vergangenen Samstag, gegen 22.30 Uhr, ging ein 15-jähriger Bayreuther nach einem Kinobesuch über die Holzbrücke in der Bayreuther Hindenburgstraße nahe der Esso-Tankstelle. Dort befand sich eine Gruppe aus mehreren männlichen und weiblichen Personen. Der junge Mann wurde aus der Gruppe heraus nach einem Feuerzeug gefragt, was dieser verneinte.

Daraufhin wurde der Minderjährige von mehreren Personen aus der Gruppe vermutlich mit einem Schlagring und einer Flasche ins Gesicht beziehungsweise auf den Kopf geschlagen und ging zu Boden. Dem nicht genug, setzten die bislang unbekannten Täter nach und traten auf den jungen Mann ein.

Der Geschädigte befindet sich nun schwer verletzt in einem Krankenhaus. Unter anderem aufgrund der späteren Verständigung der Polizei, konnte die Personengruppe unerkannt flüchten.

Nun sucht die Polizei dringend nach Zeugen des Vorfalls:

Die Gruppe bestand aus mehreren männlichen und weiblichen Personen. Ein Täter soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und glatzköpfig gewesen sein, ein weiterer soll blondes Haar gehabt haben. Eine nähere Beschreibung ist nicht bekannt. In der Gruppe wurde teilweise russisch oder osteuropäisch gesprochen. Vor allem wäre die Aussage eines Pärchens sehr wichtig, welches kurz vor Beginn der Auseinandersetzung auf einer nahegelegenen Bank saß.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Bayreuth-Stadt unter der Tel.-Nr. 0921/506-2130 in Verbindung zu setzen.