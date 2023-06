DEGGENDORF. Ein 29-Jähriger verletzte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 22-Jährigen mit einem Messer. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Zeugen meldeten am Sonntag (25.06.2023) gegen 00:00 Uhr, dass eine Person im Östlichen Stadtgraben in Deggendorf mit einem Messer verletzt wurde. Bisherigen Ermittlungen zufolge eskalierte eine zunächst verbale Streitigkeit zwischen zwei Männern im Alter von 29 und 22 Jahren aus Stadt und Landkreis Deggendorf. Der 29-Jährige fügte schließlich seinem Kontrahenten Verletzungen mit einem Messer zu. Der 22-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 29-Jährige wurde vor Ort von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Deggendorf vorläufig festgenommen. Das Tatmesser wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führen die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizeistation Deggendorf. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0991/3896-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Veröffentlicht am 26.06.2023, 13:00 Uhr