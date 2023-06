1036. Körperverletzungsdelikt – Untergiesing

Am Samstag, 24.06.2023, gegen 01:30 Uhr, ist dem Polizeinotruf 110 eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in einer Shisha-Bar in der Tegernseer Landstraße mitgeteilt worden. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass mindestens zehn bislang unbekannte Personen mit Hiebwerkzeugen und Eisenstangen bewaffnet in die Bar stürmten und unvermittelt auf die anwesenden Gäste einschlugen. Zudem verwüsteten die Täter die komplette Innenausstattung der Shisha-Bar.

Durch diesen Angriff wurden drei Gäste der Bar, allesamt bulgarische Staatsangehörige mit Wohnsitzen in München (32, 37 und 24 Jahre alt), verletzt. Der 32-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurde das komplette Inventar der Bar beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Tegernseer Landstraße, Waltramstraße und Fromundstraße (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, insbesondere über eine Personengruppe von ca. zehn Personen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1037. Einbruch in Ladengeschäft; Festnahme eines Tatverdächtigen – Altstadt

Am Sonntag, 25.06.2023, gegen 10:15 Uhr, konnte ein 42-jähriger Zeuge mit Wohnsitz in München in der Kreuzstraße feststellen, dass eine ihm unbekannte männliche Person soeben mit großen Taschen ein Geschäft in der Nähe verließ.

Da die Taschen relativ schwer beladen waren und es Sonntag war, verfolgte der 42-Jährige den Unbekannten.

Zwischenzeitlich informierten Zeugen auf Bitten des 42-Jährigen die Polizei über den Notruf 110. Da der Unbekannte jetzt zu flüchten versuchte, wurde er vom 42-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die eintreffende Polizeistreife konnte schließlich den Flüchtenden, einen 28-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, einer Kontrolle unterziehen. Bei der Durchsicht seiner mitgeführten Taschen konnten mehrere sakrale Gegenstände sowie eine Vielzahl an Schmuck und größere Mengen an Münzgeld aufgefunden werden.

Bei einer Nachschau an der Eingangstür des Geschäfts konnte durch die Polizei Aufbruchspuren festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde der 28-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Der 28-Jährige führte ebenso weitere Gegenstände mit sich u.a. fremde Geldbeutel, die vermutlich aus weiteren Straftaten stammen dürften. Der Wert der Gegenstände aus dem Geschäft wird auf knapp 100.000 Euro geschätzt. Der 28-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages richterlich vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

1038. Beleidigung und Körperverletzung – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 24.06.2023, gegen 20:15 Uhr, befanden sich ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in Augsburg, ein 17-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg sowie ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München am U-Bahngleis des Hauptbahnhofes.

Hier wurden sie unvermittelt von einer weiblichen unbekannten Täterin verbal mit LGBT-feindlichen Inhalten beleidigt. Die drei Männer führten Regenbogenfähnchen mit sich. Nachdem sich der 19-Jährige verbal zur Wehr setzte, wurde er durch die unbekannte Täterin zudem körperlich angegangen.

Ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München wurde auf die Situation aufmerksam und versuchte zu helfen. Daraufhin kam ein unbekannter männlicher Begleiter der Täterin hinzu. Auch dieser beleidigte und bedrohte die vier Männer. Anschließend entfernten sich die beiden Täter unerkannt mit der U-Bahn.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu werden durch das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) geführt.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täterin:

Weiblich, 15 Jahre alt, 160 cm groß, schlank, südeuropäische Erscheinung, extrem lange Zöpfe; bekleidet mit schwarzem T-Shirt, grauem Zip-Hoodie, olive/graue Jogginghose und Sneaker

Täter:

Männlich, 18 Jahre alt, 180 cm groß, Vollbart, südeuropäische Erscheinung; bekleidet mit schwarzem Oberteil, schwarzer Jogginghose, goldene Kette

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Bahnsteigs der U-Bahnen U1 und U2 Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1039. Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation führt zum Auffinden einer Cannabis-Aufzuchtanlage – Aschheim

Am Freitag, 23.06.2023, gegen 18:00 Uhr, verständigten mehrere Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Aschheim den Polizeinotruf 110. In einer Nachbarwohnung war ein lauter Streit zu hören gewesen. Hierbei wurden auch verbale Drohungen gehört, die auf eine Bedrohung mit einem Messer schließen ließen. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Wohnhaus geschickt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Wohnung durch die Bewohner geöffnet. Es stellte sich heraus, dass es im Vorfeld zu einem verbalen Streit zwischen einem 51-jährigen Bewohner und einem 22-Jährigen gekommen war. Dieser hatte sich zuvor entgegen der Aufforderung des 51-Jährigen nicht aus der Wohnung entfernt. Der 51-Jährige ergriff schließlich ein Messer und drohte damit dem 22-Jährigen, der schließlich die Wohnung verließ.

Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Allerdings wurde im Rahmen des Einsatzes in der Wohnung von den Polizeibeamten eine Aufzuchtanlage für Cannabis festgestellt.

Gegen den 51-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Das Cannabis und ein mögliches Tatmesser wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 26 (Bedrohung u.a.) geführt.

1040. Brand eines Fahrzeuges – Isarvorstadt

Am Montag, 26.06.2023, gegen 03:40 Uhr, wurde dem Polizeinotruf ein brennendes Fahrzeug, das in der Wittelsbacher Straße stand, mitgeteilt. Sofort wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Der brennende MAN Lkw konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau abgeschätzt werden.

Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.

1041. Gleitschirmflieger wird bei Übung am Boden von Windböe erfasst und verletzt – Unterhaching

Am Sonntag, 25.06.2023, gegen 14:45 Uhr, befand sich ein 72-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Grünanlage. Dort führte er Bodenübungen mit einem Gleitschirm durch. Dabei wurde der Schirm von einer Windböe erfasst und der 72-Jährige wurde gegen einen Zaun geschleudert. Danach wurde er noch über eine Strecke von ca. 90 Metern über den Asphalt gezogen, bevor er dort zum Liegen kam.

Bei diesem Vorfall wurde er schwer verletzt. Zeugen alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Der 72-Jährige wurde vom Notarzt vor Ort versorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall übernommen.

1042. Zusammenstoß von zwei Pkw; fünf Personen werden verletzt – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Sonntag, 25.06.2023, gegen 13:05 Uhr, fuhr eine 35-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem Hyundai Pkw auf der Rosenheimer Landstraße. Bei ihr im Fahrzeug befanden sich noch zwei Kinder.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Straße. Er kam ihr entgegen. In dem BMW befand sich noch ein weiterer Beifahrer.

Die 35-Jährige wollte nach den ersten Ermittlungen mit ihrem Pkw dort in die Münchner Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es dann zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden alle fünf Fahrzeuginsassen verletzt.

Von Zeugen wurde der Notruf alarmiert, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Alle Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen. Die 35-Jährge wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.