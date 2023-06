NIEDERFÜLLBACH, LKR. COBURG. Am Montagvormittag kam es auf der B303 bei Niederfüllbach zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Motorrad. Der Fahrer des Motorrades erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Kurz nach 8 Uhr teilte ein Zeuge den schweren Verkehrsunfall auf der B303 mit. Der 48-jährige Lastwagenfahrer befuhr die B303 von Roth am Forst kommend in Richtung Coburg und wollte nach links in den Erlenweg abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und kollidierte mit ihm frontal.

Der 23-jährige Motorradfahrer erlag trotz sofort erfolgter Reanimation noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lastkraftwagenfahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Beamten stellten den Lastkraftwagen sowie das Motorrad im Auftrag der Staatsanwaltschaft sicher.