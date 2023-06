LANDSHUT. Am Sonntag, 25.06.2023, ist kurz nach Mittag eine Polizeistreife in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schwimmschulstraße verständigt worden, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein 36-jähriger Mann, der zu Besuch bei dem gleichaltrigen Wohnungsinhaber war, von einem hinzukommenden 31-Jährigen zunächst mit Faustschlägen traktiert. Durch die Schläge händigte der 36-Jährige dem Angreifer schließlich seine Tasche samt Inhalt, u. a. ein Smartphone, aus. Anschließend flüchtete der 31-Jährige.

Der 36-Jährige musste vom Rettungsdienst mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen.

Veröffentlicht: 26.06.2023, 10.50 Uhr