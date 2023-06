REGION MAIN-RHÖN. Einen tragischen Verlauf nahm der Samstag bei drei Verkehrsunfällen in den Landkreisen Haßberge und Schweinfurt. In zwei Fällen verstarben die Fahrer von Traktoren und bei dem Dritten stürzte ein Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung und verstarb.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 13:55 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Mönchstockheim und Donnersdorf im Landkreis Schweinfurt. Dem Sachstand nach fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Traktor in Richtung Donnersdorf und wollte an einem Feldweg nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar, dass ein 26-jähriger Hyundai-Fahrer bereits zum Überholen angesetzt hatte. Trotz eines Ausweichmanövers fuhr der Pkw auf die landwirtschaftliche Maschine auf. Durch den Aufprall drehte sich der ältere Traktor, stürzte um und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 42-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er kurz nach der Einlieferung in einem Krankenhaus verstarb.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs zog die Polizei Gerolzhofen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzu.

An der Unfallörtlichkeit befanden sich neben mehreren Streifen der Polizei die Feuerwehren aus Sulzheim, Vögnitz, Kleinrheinfeld und Mönchstockheim mit rund 30 Einsatzkräften, ein Notarzt, zwei Rettungswagen und ein Notfallseelsorger.

Wenige Stunden später ereignete sich gegen 15:45 Uhr in Neubrunn, einem Ortsteil von Kirchlauter im Landkreis Haßberge, ein weiterer Unfall mit einem Traktor. Ein 83-Jähriger war gerade dabei, Pflastersteine auf seinen Traktor zu laden, als sich dieser dem derzeitigen Ermittlungsstand nach plötzlich in Bewegung setzte. Bei dem Versuch, auf den Traktor zu gelangen, stürzte er offensichtlich und geriet unter eines der Hinterräder. Trotz aller Bemühungen des alarmierten Rettungsdienstes und Notarztes verstarb der 83-Jährige noch an der Unfallörtlichkeit. Die psychologische Betreuung der Angehörigen übernahm ein Kriseninterventionsteam.

Auf der Staatstraße zwischen Sailershausen und Haßfurt ereignete sich gegen 20:00 Uhr ein dritter tödlicher Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam.

Ein Motorradfahrer, der hinter dem 23-Jährigen fuhr, schilderte, dass aus bislang unbekannter Ursache plötzlich das Hinterrad wegrutsche und der junge Mann daraufhin stürzte. Das Motorrad rutschte über die Fahrbahn und kam rund 20 Meter weiter in einem Wald zum Liegen. Der 23-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle im Rettungswagen verstarb.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zog die Polizei einen Unfallsachverständigen hinzu, der nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang unterstützt.