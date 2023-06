WÜRZBURG. Am Sonntagnachmittag traf eine Versammlung der AfD auf eine Vielzahl von Gegendemonstranten. Trotz lautstarkem Protest, blieb es in der Gesamtschau überwiegend friedlich.

Gegen 14 Uhr versammelten sich rund 70 Anhänger der AfD zu einer Gedenkveranstaltung am Barbarossaplatz, an der auch der AfD Landesvorsitzende aus Thüringen, Björn Höcke, teilnahm. Bereits hier trafen die Versammlungsteilnehmer auf starken Gegenprotest, welcher mit lautstarkem Rufen und Trillerpfeifen seinen Unmut über die Versammlung kundgab. Ein Aufzug der AfD vom Barbarossaplatz zum Unteren Markt, an dem die AfD eine Versammlung mit Redebeiträgen geplant hatte, wurde durch rund 250 Personen bereits in der Eichhornstraße kurz vor der Schönbornstraße gestoppt. Gegendemonstranten verhinderten ein Fortkommen des Aufzuges der AfD in dem sie sich auf die Straße setzten. Auch durch den Einsatz von Kommunikationsteams gelang es nicht, diese Sitzblockade aufzulösen. Die Würzburger Polizei entschied in der Folge für eine deeskalierende Vorgehensweise und gegen weitergehende polizeiliche Maßnahmen wie die Auflösung der Sitzblockade unter Anwendung von Unmittelbarem Zwang. Nachdem ein alternativer Aufzugweg zur Versammlungsfläche am Unteren Markt aufgrund des Gegenprotestes von teilweise bis zu 1200 Teilnehmern schwierig durchzusetzen gewesen wäre, beendete die Versammlungsleitung der AfD die Versammlung bereits in der Eichhornstraße.

Im Nachgang an die Versammlung kam es zu zwei Vorfällen. Ein Anhänger des Gegenprotestes versuchte eine AfD-Beachflag zu entwenden. Ein anderer Anhänger der Bewegung „Würzburg ist bunt“ geriet mit einem Versammlungsteilnehmer der AfD in eine körperliche Auseinandersetzung. Alle drei Männer wurden vorläufig festgenommen und müssen sich nun in Strafverfahren rechtfertigen.

Die Polizei erlangte bislang von keinen weiteren Vorkommnissen, die im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen stehen.