Wechselseitige Körperverletzung endet in Widerstand

Innenstadt – In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags kam es in der Jakoberstraße zu einer wechselseitigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Mehrere Beteiligte erlitten Verletzungen, ein Mann musste in Gewahrsam genommen werden.

Ursprung des Konfliktes war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einem 26-Jährigen. Der 23-Jährige schlug seinem Kontrahenten ins Gesicht und verletzte diesen dadurch am Auge. Daraufhin griff der 26-Jährige mit einer Glasflasche an und fügte dem 23-Jährigen Schnittverletzungen an Oberarm und Rücken zu.

Bei Eintreffen der Polizei waren mehrere Beteiligte zunächst geflüchtet. Nach kurzer Zeit kehrten diese sowie weitere zunächst unbeteiligte Freunde und Angehörige jedoch zur Örtlichkeit zurück, wodurch die Auseinandersetzung erneut zu eskalieren drohte.

Die beteiligten Personen zeigten sich den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber höchst uneinsichtig und teilweise körperlich aggressiv. Ein 24-Jähriger musste daher im weiteren Verlauf von mehreren Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein Polizist erlitt hierbei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden. Der 24-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

Der 23-Jährige wurde zur Wundversorgung in ein Krankenhaus verbracht, sein 26-jähriger Kontrahent wurde auf eigenen Wunsch nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme vor Ort entlassen.

Gegen die drei Männer wird nun wegen mehrerer Delikte, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, ermittelt.

Fluchtversuch nach Ladendiebstahl

Kriegshaber – Zwei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren entwendeten am vergangenen Freitagnachmittag (23.06.2023) mehrere Drogerieartikel in einer Drogerie in der Ulmer Straße. Nachdem sie vom Ladendetektiv angesprochen wurden, versuchten sie zu fliehen.

Die beiden jungen Frauen versuchten in einer anschließenden Rangelei mit dem 31-jährigen Ladendetektiv zum einen, sich einer Festhaltung zu entziehen und zum anderen das Diebesgut im Wert von knapp über 140 Euro zu er- bzw. behalten.

Ein weiterer zunächst unbeteiligter 23-Jähriger kam im weiteren Verlauf hinzu und versuchte, den Ladendetektiv von den jungen Frauen wegzuziehen, um diesen so eine Flucht zu ermöglichen.

Bei Eintreffen der alarmierten Polizeistreife konnte die Situation schließlich beruhigt und der Sachverhalt polizeilich aufgenommen werden. Derzeit wird wegen mehrerer infrage kommender Delikte, darunter räuberischer Diebstahl und Körperverletzung, ermittelt.

Unfallfluchten im Stadtgebiet

Lechhausen – Am vergangenen Freitag (23.06.2023) parkte eine 41-Jährige gegen 6.30 Uhr ihren grauen 1er BMW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neuburger Straße, Höhe der 200er Hausnummern.

Als sie um 16.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an Stoßstange und Scheinwerfern fest. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Lechhausen – Am Samstag (24.06.2023) zwischen 2.00 Uhr und ca. 10.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Waterloostraße Höhe der 50er Hausnummer abgestellten schwarzen Audi A6.

Der entstandene Sachschaden dürfte in diesem Fall im oberen vierstelligen Bereich liegen.

Lechhausen - Eine weitere Unfallflucht im Augsburger Osten ereignete sich am Samstag (24.06.2023), gegen 14.30 Uhr in der Blücherstraße.

An der Kreuzung zur Stätzlinger Straße wollte ein Pkw-Fahrer nach links abbiegen und missachtete dabei das für ihr geltende Rotlicht. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der geradeaus fahrende Straßenbahnführer eine Schnellbremsung einleiten, woraufhin ein Fahrgast stürzte und sich eine Schürfwunde zuzog.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen blauen SUV, eventuell der Marke Peugeot.

Hinweise erbittet in allen drei Fällen die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310.

Oberhausen – Am Freitag (23.06.2023) zwischen 7.15 Uhr und 16.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Zirbelstraße geparkten grauen VW Touran.

Der entstandene Sachschaden in Form von mehreren Kratzern am Fahrzeugheck wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510.

Radldieb nach Zeugenhinweis gestellt

Haunstetten – Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend (24.06.2023) zwei Jugendliche, die gerade in der Sudetenstraße ein Fahrrad entwendeten. Nach einem kurzen Fluchtversuch konnte die alarmierte Polizeistreife einen Tatverdächtigen stellen und das gestohlene Fahrrad sicherstellen.

Gegen 18.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da er beobachtet hatte, wie soeben zwei Jugendliche ein in der Sudetenstraße versperrt abgestelltes Fahrrad entwendeten. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Hauptverdächtigen schnell ausfindig machen. Dieser befand sich in Begleitung von zwei weiteren Personen. Alle drei ergriffen beim Anblick der Beamten sofort die Flucht. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnte der 15-jährige Hauptverdächtige jedoch gestellt und noch vor Ort in die Obhut seiner Mutter übergeben werden.

Bzgl. des zweiten Tatverdächtigen wird derzeit weiter ermittelt. Es handelte sich mutmaßlich um einen Jugendlichen, der mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Seitenstreifen und einer weißen Kapuzenjacke mit schwarzen Streifen bekleidet war.

Das aufgeschnittene Fahrradschloss und das gestohlene Fahrrad stellten die Polizeibeamten sicher. Es handelt sich um ein graues Herrenrad der Marke Bulls.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710.

Alkoholisiert im Stadtgebiet

B17, FR Nord, AS Holzweg – Eine Streife der APS Gersthofen führte am Samstag (24.06.2023) gegen 3.00 Uhr morgens bei einem 47-jährigen Pkw-Fahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Der Fahrer war auf der B17 in Richtung Norden unterwegs gewesen.

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von knapp über 0,7 Promille.

Lechhausen – Eine weitere Fahrt unter Alkoholeinfluss ereignete sich am Freitag (23.06.2023) kurz vor Mitternacht in der Raiffeisenstraße. Hier kontrollierte eine Polizeistreife einen 28-jährigen Pkw-Fahrer, dessen Atemalkoholtest einen Wert von knapp unter 0,7 Promille ergab.

Kriegshaber – Bereits zum zweiten Mal erwischt wurde ein 34-Jähriger am gestrigen Samstag kurz nach Mitternacht. Eine Streife kontrollierte den Mann, der mit seinem Pkw in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs gewesen war.

Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von knapp über 0,9 Promille.

In allen Fällen wurde den Fahrern die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verbotenes Kfz-Rennen

Stadtgebiet – Heute (25.06.2023) in den frühen Morgenstunden beobachtete ein Verkehrsteilnehmer zwei Pkw-Fahrer, die mit ihren Fahrzeugen vom Milchberg aus in Richtung Wertachbrücke mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Im weiteren Verlauf befuhren die beiden Pkw-Fahrer nebeneinander mit hoher Geschwindigkeit die Donauwörther Straße in nördlicher Richtung. An der Stuttgarter Straße teilten sich schließlich die Wege der beiden Beteiligten.

Einer von ihnen, ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen, konnte durch eine Streife im Umfeld zur Tankstelle in der Donauwörther Straße festgestellt werden.

Der zweite vermeintlich Beteiligte, ein 23-jähriger Augsburger, konnte durch eine weitere Polizeistreife an seinem Wohnanwesen angetroffen werden.

In beiden Fällen ordnete die diensthabende Jour-Staatsanwältin die Beschlagnahme der Führerscheine der Männer an, in einem Fall zusätzlich die Beschlagnahme des benutzten Fahrzeugs.

Gegen sie wird nun wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.