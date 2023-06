1025. Widerruf Vermisstenfahndung – Giesing

-siehe Pressemitteilung 1023 vom 23.06.2023

Am Freitag, 23.06.2023, gegen 19:00 Uhr, wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Giesing auf den 92-Jährigen aufmerksam, welcher sich in diesem Haus befand. Eine dazu gerufene Polizeistreife konnte ihn als den 92-jährigen Vermissten identifizieren. Es konnte keine akute Behandlungsbedürftigkeit festgestellt werden, weshalb der 92-Jährige zu seiner Wohnadresse gebracht und dort seiner Ehefrau übergeben wurde.

1026. Drei Personen leicht verletzt nach Unfall zwischen Polizeieinsatzfahrzeug und einem Pkw – Gräfelfing

Am Freitag, 23.06.2023, gegen 23:00 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW-Pkw die Turmairstraße in Gräfelfing in Richtung Pasinger Straße.

Zur gleichen Zeit befuhr ein Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt mit eingeschalteten Sondersignalen die Pasinger Straße in nördliche Richtung. Er beabsichtigte die Kreuzung zur Turmairstraße geradeaus zu überqueren. Der Streifenwagen war zu einem Einsatz in Pasing unterwegs zur Unterstützung des Rettungsdienstes.

Da die Ampel an der o.g. Kreuzung ausgeschaltet war, galt dort für die Turmairstraße „Vorfahrt gewähren“.

Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch den Unfall wurden die 18-Jähre und die beiden Polizeibeamten leicht verletzt und mit Rettungswägen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchener Verkehrspolizei.

1027. Jugendliche wird vom Bus mitgeschleift; schwer verletzt – Schwabing

Am Freitag, 23.06.2023, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein Fahrer eines Linienbusses der Linie 53 die Herzogstraße in östliche Richtung.

Dort stand eine 15-Jährige mit Wohnsitz in München auf dem dortigen Gehweg.

Aus bislang unbekannter Ursache wurde die 15-Jährige von dem Linienbus mitgeschleift. Sie wurde dadurch schwer verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme durch die Münchener Verkehrspolizei, welche auch die weiteren Ermittlungen übernimmt, kam es zu keinen Verkehrsstörungen.

1028. Eine Person schwer verletzt nach Betriebsunfall – Unterföhring

Am Freitag, 23.06.2023, gegen 08:00 Uhr, kam es auf einem Betriebsgelände in Unterföhring zu einem Betriebsunfall, wobei ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München schwer verletzt wurde.

Der 31-Jährige fuhr zum Unfallzeitpunkt einen Hochhubwagen. Mit diesem stieß er beim Rückwärtsfahren gegen die Front eines Gabelstaplers. Hierbei wurde sein linkes Bein eingeklemmt.

Der 31-Jährige wurde durch den verständigten Rettungsdienst behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchener Verkehrspolizei.

1029. Einbruch in einen gastronomischen Betrieb – Schwabing-West

In der Nacht vom Donnerstag, 22.06.2023, auf Freitag, 23.06.2023, im Zeitraum von ca. 23:00 bis ca. 10:45 Uhr, verschafften sich ein, oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem gastronomischen Betrieb.

Dort entwendeten Sie Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 der Münchener Kriminalpolizei geführt.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Prinz-Eugen-Straße, Belgradstraße, Parzivalstraße, Düsseldorfer Straße, Karl-Theodor-Straße (Schwabing-West) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte), Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1030. Größerer Polizeieinsatz nach Körperveletzungsdelikt; 4 Personen verletzt -– Unterhaching

Am Freitag, 23.06.2023, gegen 17:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 wegen einer angeblichen Messerstecherei alarmiert. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden mehr als zehn Streifenwägen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte durch die eingesetzten Kräfte in Erfahrung gebracht werden, dass es dort aus bislang nicht geklärten Gründen zu einer Streitigkeit zwischen drei bulgarischen Staatsangehörigen mit Wohnsitzen im Landkreis München und Berlin (männlich, 42, 23 und 17Jahre), und einem 41-Jährigen türkischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München kam. Der zunächst verbale Streit entwickelte sich zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Hierbei wurden alle vier Beteiligten nach den ersten Erkenntnissen der Polizei durch ein scharfes Werkzeug verletzt.

Die drei bulgarischen Staatsangehörigen wurden durch einen hinzugerufenen Rettungswagen vor Ort behandelt, der türkische Staatsangehörige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzungen medizinisch versorgt wurden.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei durchgeführt.

Alle vier Beteiligten wurden wegen Körperverletzungsdelikten angezeigt und nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der genaue Tathergang und die möglichen individuellen Tatbeteiligungen sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt werden. Ein mögliches tatrelevantes Tatwerkzeug wurde vor Ort sichergestellt.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich eines Parkplatzes am Grünwalder Weg in Unterhaching Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1031. Bilanz zum Christopher Street Day – Innenstadt

Am Samstag, 24.06.2023, fanden mehrere Versammlungen und Veranstaltungen im Kontext mit dem Christopher Street Day in München statt. Von 12:00 Uhr bis 17:20 Uhr gab es dabei einen Versammlungszug, der aus mehreren Fahrzeugen und vielen Personengruppen bestand. Er begann am Mariahilfplatz, zog über die Reichenbachbrücke zum Gärtnerplatz und bewegte sich dann über den Altstadtring zur Maximilianstraße. An diesem Versammlungszug nahmen um die 60.000 Personen teil.

Dazu gab es ein Straßenfest am Marienplatz und weiteren Teile der Fußgängerzone, das bis in die späten Abendstunden andauerte.

Insgesamt um die 520.000 Personen (aktive Teilnehmer und Besucher) waren bei den Aktivitäten des CSD vor Ort, der störungsfrei und friedlich verlief.

Auch die Münchner Polizei war mit einem Infostand, an dem zu verschiedenen polizeilichen Themen informiert wurde, an dieser Veranstaltung beteiligt. Die Informationsangebote der Münchner Polizei wurden von vielen Bürgerinnen und Bürgern mit großem Interesse angenommen.

Auch heute am Sonntag, 25.06.2023, gibt es weiterhin ein Straßenfest.

Die Münchner Polizei war mit über 250 Beamten bislang im Einsatz.

1032. Pkw kommt von Fahrbahn ab; Fahrer wird verletzt – Aschheim

Am Samstag, 24.06.2023 gegen 05.00 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW-Pkw auf der östlichen Umgehungsstraße in Aschheim. Dort kam er aus bislang unbekannten Gründen mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn und das Fahrzeug geriet ins Schleudern. Dabei kam der Pkw von der Fahrbahn ab und kam vor einer dortigen Lärmschutzwand zur A99 zum Stehen.

Eine mögliche Beschädigung der Lärmschutzwand wird noch geklärt.

Der Notruf wurde alarmiert und Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes fuhren zu der Unfallörtlichkeit. Der bei dem Unfall verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 23-Jährigen wurde eine Blutentnahme zur Klärung einer möglichen Einnahme von Alkohol oder Drogen vor der Fahrt veranlasst.

Er wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfalls aufgenommen.

1033. Zusammenstoß von Pkw und Pedelec – Pasing

Am Samstag, 24.06.2023 gegen 10.25 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes-Pkw auf der Mitterfeldstraße. Aufgrund eines Einsatzes stand dort ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr auf der rechten Straßenseite. Der 53-Jährige fuhr mit dem Mercedes an dem Feuerwehrfahrzeug vorbei, wobei er mittig auf der Straße fuhr. Zur gleichen Zeit fuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pedelec auf der Mitterfeldstraße. Er kam dem Mercedes entgegen. Bei dem Vorbeifahren an dem Feuerwehrfahrzeug kollidierte der Mercedes frontal mit dem Pedelec.

Der 54-Jährige wurde dabei auf das Dach des Pkws geschleudert und er kam hinter dem Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Liegen. Während des Unfalls kollidierte der Pkw noch seitlich mit dem Feuerwehrfahrzeug.

Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt (darunter auch Kopfverletzungen) und danach vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er trug bei dem Unfall keinen Fahrradhelm. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.



Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

1034. E-Scooter kollidiert mit Pkw, 2 Personen verletzt – Lehel

Am Sonntag, 25.06.2023 gegen 00:15 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit Wohnsitz in München auf einem E-Scooter die Maximilianstraße in Richtung stadteinwärts. Mit ihr auf dem E-Scooter befand sich ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München.

An der Kreuzung zur Sternstraße wollten sie diese geradeaus überqueren. Zeitgleich fuhr ein 66-Järiger mit Wohnsitz in München als Fahrer eines Toyota Taxi die Sternstraße in Richtung Maximilianstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 19-Jährige bei für sie geltendem Rotlicht der Ampel in die Kreuzung ein. Der 66-Jährige bremste den Toyota ab. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurde die 19-Jährige schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige wurde lediglich leicht verletzt und wollte sich selbst um die Versorgung seiner Verletzungen kümmern. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfalls aufgenommen.

Das Fahren zu zweit stellt eine Ordnungswidrigkeit nach der Elektrokleinstfahrzeugverordnung dar. Dieser Verstoß wurde angezeigt.

1035. Körperverletzungsdelikt – Maxvorstadt

Am Samstag, 24.06.2023 gegen 20.00 Uhr wurde die Polizei über ein Körperverletzungsdelikt in einer Parkanlage informiert. Aufgrund der unklaren Lage wurden mehr als zehn Streifenwägen zur Einsatzörtlichkeit geschickt, wo sich bereits Einsatzkräfte des Rettungsdienstes befand. Dort trafen sie auf einen 21-Jährigen und einen 23-Jährigen, jeweils mit Wohnsitzen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Diese hatten Schnittverletzungen im Bauchbereich und am Oberschenkel.

Sie gaben an, von einer unbekannten männlichen Person verletzt worden zu sein. Im Rahmen einer sofort durchgeführten Fahndung im Nahbereich des Tatorts, konnte ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Mühldorf am Inn angetroffen werden, welcher auch mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen könnte.

Die beiden Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Am Tatort erfolgten durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen.

Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der durchgeführten, erforderlichen polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Tatablaufs und der möglichen Tatbeteiligungen der angetroffenen Personen führt das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) der Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sophien-, Elisen- und Luisenstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.