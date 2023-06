BIESSENHOFEN. Am Samstagnachmittag waren bei der Firma Nestle in der Reinigungsabteilung, auf Grund eines technischen Defektes, Salpetersäure sowie Natriumlauge ausgelaufen. Die Reaktion aus den beiden Chemikalien hatte schließlich den Boden im ersten Stockwerk des Betriebsgebäudes leicht verätzt. Im betroffenen Arbeitsbereich wurden ca. 20 Mitarbeiter evakuiert. Es wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Schätzungen zu der Höhe des Sachschadens konnten vor Ort noch nicht gemacht werden. Die Feuerwehr Kaufbeuren rückte mit speziellen Schutzanzügen an, insgesamt waren mehr als 50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, Rettungsdienst, Notarzt und sogar ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Arbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch bis ca. 20:00 Uhr an, vorher können zum Hergang keine Aussagen getroffen werden. Das Gebäude ist derzeit nicht begeh- oder einsehbar. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt des Einsatzes. (PI Marktoberdorf)