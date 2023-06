LICHTENFELS. Am Freitagvormittag brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in Lichtenfels ein. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitagvormittag, im Zeitraum von 9.45 Uhr bis 13 Uhr, nutzten Diebe die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich Zutritt zu einem Wohnhaus einer Doppelhaushälfte in der Weinleite. Sie stahlen Bargeld und Schmuckgestände in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrages. Anschließend ergriffen sie unerkannt die Flucht.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.