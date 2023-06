Mauth, Lkr. Freyung-Grafenau, Zwei Personen werden bei Frontalzusammenstoß zweier Pkw schwer verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen kam es am Freitag, den 23.06.2023, gegen 18:55 Uhr, auf der Staatsstraße 2130 zwischen Mauth und Mitterfirmiansreut.

Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen befuhr eine 65-jährige Fahrzeuglenkerin, aus dem Gemeindebereich Philippsreut, mit ihrem Audi die Staatsstraße von Mauth kommend in Fahrtrichtung Philippsreut. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger, aus dem Gemeindebereich Mauth, mit seinem Hyundai die Straße in Gegenrichtung. Zwischen Hinterfirmiansreut und dem Weiler Spicking kam es aus noch ungeklärten Gründen zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Pkw komplett zerstört. Beide Fahrzeuglenker, welche sich alleine in ihren Fahrzeugen befanden, erlitten schwere Verletzungen.. Der 37-jährige Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren stationären Behandlung in eine Klinik geflogen. Die anfänglich vermuteten lebensbedrohlichen Verletzungen bestätigten sich jedoch nicht. Die 65-jährige Frau wurde mit mittelschweren Verletzungen, in ein das nächstgelegene Krankenhaus zur weiteren Behandlung eingeliefert.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Passau, ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der gesamten Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge war die Staatsstraße für ca. 4 Stunden komplett gesperrt. Verkehrslenkende Maßnahmen und Reinigung der Fahrbahn wurden durch die Feuerwehren aus Mauth bzw. Philippsreut durchgeführt.

