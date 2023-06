MEMMINGEN/BAB 7. Am heutigen Freitagnachmittag kam am Autobahnkreuz Memmingen zu mehreren Verkehrsunfällen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu dieser Zeit ergab sich hieraus ein erheblicher Rückstau, sowohl auf den beiden Bundesautobahnen, als auch im Stadtgebiet Memmingen. Ursächlich hierfür war zunächst ein Unfall mit einer verletzten Person, welcher sich gegen 13:45 Uhr auf der A 7, Richtung Würzburg ereignete. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer verlor aufgrund einer Bremsung bei stockendem Verkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die Fahrbahn und fuhr hierbei in das Heck eines Sattelzugs und kollidierte anschließend mit der rechten Schutzplanke. Der Fahrer konnte selbstständig sein Fahrzeug verlassen, musste aber im Laufe der Unfallaufnahme schwer verletzt ins Klinikum Memmingen verbracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Etwa zeitgleich kam es an selbiger Stelle zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt, allerdings waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und der linke Fahrstreifen war kurzfristig blockiert. Im entstehenden Rückstau kam es erneut zu einem Auffahrunfall, wobei beide Fahrzeuge noch selbstständig von der Autobahn verbracht werden konnten. Bei den Unfällen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000,- €. Die freiwillige Feuerwehr Memmingen half tatkräftig beim Räumen der Unfallstelle, wodurch nach kurzer Zeit zumindest der linke Fahrstreifen wieder befahrbar war. Zudem sicherte sie mit mehreren Fahrzeugen die Unfallstelle und die aufnehmenden Beamten der Autobahnpolizei Memmingen ab. Die Fahrbahn war nach ca. 1 ½ Stunden wieder für den Verkehr freigegeben.