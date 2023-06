FREYUNG, KUMREUT, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Im Zusammenhang mit dem Sturz eines 15-jährigen Mofafahrers, der sich am Mittwoch, 07.06.2023, gegen 22.00 Uhr, in der Nähe eines Waldweges von Marchzipf kommend, kurz nach der Abzweigung in die Hauptstraße nach Kumreut ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach Aussagen des Mofafahrers soll dieser von einem Polizeifahrzeug in geringem Abstand überholt worden sein, wodurch er zu Sturz kam und sich eine Verletzung am Bein zuzog. Anschließend soll der Streifenwagen angehalten haben und die Beamten sollen den 15-Jährigen nach dem Grund des Sturzes sowie seinen Personalien befragt haben. Der Grund des Sturzes sei dabei seitens des Mofafahrers gegenüber den Beamten nicht erwähnt worden, nach der Personalienfeststellung und einem Alkotest seien die Beamten wieder weitergefahren.

Nachdem der Vorfall im Nachgang bei der Polizeiinspektion Freyung angezeigt wurde, sind unter Einbindung der umliegenden Dienststellen intensive Ermittlungen zu dem von dem 15-Jährigen beschriebenen Polizeifahrzeug und den Streifenbeamten eingeleitet worden, die bislang ohne Ergebnis verlaufen sind. Die weiteren Ermittlungen, u. a. wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, wurden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0851/9511-0.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 23.06.2023,16.30 Uhr