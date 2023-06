VIECHTACH, LKR. REGEN. Am gestrigen Donnerstag, 22.06.2023, soll es gegen 22.30 Uhr in der Schmidstraße zu einem sexuellen Übergriff auf eine 34-jährige Frau gekommen sein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Deggendorf und Kripo Deggendorf soll die Frau auf dem Nachhauseweg in der Schmidstraße zunächst von zwei Männern angesprochen worden sein. In der weiteren Folge kam es zu einem sexuellen Übergriff, bei dem die Frau auch leicht verletzt wurde. Aufgrund ihrer Gegenwehr hat der Mann von ihr schließlich abgelassen – Die beiden Täter flüchteten unerkannt.

Anwohnerbefragungen und Zeugenaufruf der Kripo Deggendorf

Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizeistation Deggendorf ermitteln derzeit mit Hochdruck an der Aufklärung des Sachverhaltes. Die Kripo und die Polizeiinspektion Viechtach führen hierzu heute mit Einsatzkräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei Anwohnerbefragungen im Bereich der Schmidstraße durch.

Zeugen, die am Donnerstag, 22.06.2023, in der Zeit zwischen 21.00 Uhr bis ca. 23.00 Uhr, im Bereich der Schmidstraße/Bierfeldstraße/Linprunstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jeder andere Polizeidienststellen Verbindung zu setzen.

Erhöhte Polizeipräsenz im Raum Viechtach

Durch die Tat kann das Sicherheitsgefühl der Menschen in der Region erheblich beeinträchtig sein. Deshalb will die Polizei zur Stärkung und Gewährleistung der gefühlten Sicherheit ihre Präsenz in der Region deutlich erhöhen.

Die Polizeiinspektion Viechtach wird dabei durch Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie der Zentralen Ergänzungsdienste (ZED) aus Landshut, Straubing und Passau unterstützt.

Veröffentlicht: 23.06.2023, 16.25 Uhr