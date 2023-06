REGENSBURG. Am Donnerstag, den 22. Juni 2023, fiel ein älterer Herr auf die Betrugsmasche „Schockanruf“ herein. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 16.45 Uhr, riefen Betrüger bei einem Regensburger an. Im Telefonat wurde behauptet, dass sein Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und deshalb die Zahlung einer hohen Kaution notwendig wäre. Letztlich übergab der Mann gegen 18.00 Uhr an seinem Wohnanwesen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an einen bislang Unbekannten. Dieser ging anschließend in Richtung Lappersdorfer Straße weg. Der Senior beschrieb den Mann wie folgt:

circa 180 cm groß

kräftige Statur mit leichtem Bauchansatz

dunkelblonde, mittellange Haare zum Seitenscheitel gekämmt

der Mann sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht Zeugen. Wer hat im Bereich Lappersdorfer Straße / Köhlerstraße / Flößerstraße / Holzfällerstraße die beschriebene Person gesehen? Sind im Zusammenhang mit dem Vorfall im Umfeld weitere Personen oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.