KAUFERING, LKR. LANDSBERG AM LECH; Am Abend des gestrigen Tages gerieten zwei Brüder in einer Wohnung in Kaufering in Streit. Im weiteren Verlauf wurde einer der beiden tödlich verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt.

Am Donnerstag, 22.06.2023, kam es in einer Wohnung im Westen von Kaufering gegen 20:40 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern im Alter von 35 und 42 Jahren. Im Verlauf des Streits fügte der 35-Jährige seinem älteren Bruder mit einem Messer so schwere Verletzungen zu, dass dieser noch in der Wohnung verstarb. Reanimationsmaßnahmen durch einen hinzugerufenen Notarzt blieben ohne Erfolg.

Der Tatverdächtige ließ sich durch Polizeibeamtinnen und -beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Landsberg am Lech noch vor Ort widerstandslos festnehmen.

Das Motiv für die Tat ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die noch am Abend von der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen wurden.

Der 35-Jährige wurde im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.