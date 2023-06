ABENSBERG, OT SANDHARLANDEN, LKR. KELHEIM. Ein Bürogebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes ist vermutlich am Donnerstag, 22.06.2023, zwischen 02.00 Uhr und 03.15 Uhr, Ziel eines Einbruchs geworden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Vermutlich mehrere Personen haben sich am Donnerstag gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Abensberger Straße verschafft und einen rund 60 cm x 80 cm x 100 cm großen Tresor, in dem u. a. sich eine größere Menge Bargeld befand, entwendet.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet im Zusammenhang mit dem Einbruch um sachdienliche Hinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Abensberger Straße, etwa auf Höhe des Kreisverkehres, beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 23.06.2023, 13.15 Uhr