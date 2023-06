SINZING. LKR. REGENSBURG. Am Montagabend, den 27. März 2023, kam es in einem Wohnhaus zu einem gewaltsamen Angriff auf einen Senior, der hierbei schwer verletzt wurde. In der darauffolgenden Nacht wurde bei einem Einbruch in sein Haus ein Tresor entwendet. In diesem waren mehrere Langwaffen gelagert, welche nun sichergestellt werden konnten.

Durch intensive Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Regensburg Hinweise auf den Verbleib des Tresors beziehungsweise dessen Inhalt erlangen. Polizeitaucher suchten deshalb am Donnerstag, 22. Juni 2023, einen relevanten Bereich der Donau im Landkreis Kelheim ab. Hierbei konnten mehrere Langwaffen aufgefunden und sichergestellt werden. Diese waren legal im Besitz des Seniors und ordnungsgemäß in dem Tresor verwahrt. Außerdem fanden die Polizeitaucher ein Brecheisen, welches als Tatwerkzeug für den Einbruch in Frage kommt. Dieses wurde ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt und sind noch nicht abgeschlossen. Zwei Tatverdächtige befinden sich nach wie vor in Untersuchungshaft.