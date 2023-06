WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Donnerstagabend nahmen Beamte der Kriminalpolizei Würzburg einen 23-Jährigen fest, der versucht haben soll, Kaufinteressenten von großen Baumaschinen um größere Geldbeträge zu betrügen. Der Mann muss sich nun verantworten.

Ein 23-Jähriger soll nachts Fotos von Baggern und Radladern auf unterschiedlichen Baustellen gefertigt und mit diesen Bildern im Internet Anzeigen geschalten haben. In diesen Anzeigen bot der Mann die Baumaschinen zum Verkauf an. Mit Interessenten vereinbarte er Termine zum Vertragsabschluss und zur Geldübergabe. Ein Kaufinteressent wurde stutzig und erkundigte sich bei der Baufirma, ob der Bagger tatsächlich zum Verkauf stünde. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Bei einem darauf folgenden fingierten Treffen wurde der 23-Jährige von Beamten der Kriminalpolizei Würzburg vorläufig festgenommen.

Die Kripo ermittelt nun gegen den Mann, der mehrfach versucht haben soll, mit dieser Masche auf betrügerische Weise an Geld zu kommen. Er muss sich in der Folge für seine Taten in einem Strafverfahren verantworten.