1014. Verkehrsdelikt – Isarvorstadt

Bereits am Donnerstag, 15.06.2023, gegen 15:45 Uhr, fuhr eine 46-Jährige Münchnerin mit ihrem Fahrrad auf der Fahrbahn der Müllerstraße. Auf Höhe des Anwesens Nr. 31 ging ein ihr unbekannter Mann zügig auf sie zu und stieß sie direkt vom Fahrrad. Die 46-Jährige stürzte und fiel in den Gleisbereich der Trambahn.

Eine heranfahrende Trambahn konnte rechtzeitig bremsen und in einem sicheren Abstand zur Gestürzten anhalten. Der Täter flüchtete nun, wurde dabei jedoch von einer 61-Jährigen Münchnerin, die den Vorfall beobachtet hatte, verfolgt und fotografiert. Als der Mann dies bemerkte, trat er ihr mit dem Fuß in den Bauch und in den Rücken. Außerdem beleidigte er sie und bedrohte sie mit dem Tode. Anschließend konnte der unbekannte Mann endgültig flüchten.

Die Polizei wurde nun verständigt und kam vor Ort. Eine Sofortfahndung führte jedoch nicht zum Auffinden des flüchtenden Mannes. Aufgrund des gefertigten Lichtbildes konnte der Mann schließlich von Polizeibeamten erkannt und eindeutig identifiziert werden.

Die 46-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen wurden nun von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Der Tatverdächtige, der als 35-Jähriger, wohnhaft in München, identifiziert worden war, wurde in den folgenden Tagen aufgesucht und zur Tat vernommen. Dabei stritt er die Tat ab. Aufgrund der Bewertung der Gesamtumstände und dem nach wie vor aggressiven Auftreten des 35-Jährigen wurde dieser schließlich am Mittwoch, 21.06.2023, durch das Gesundheitsamt München zwangsweise in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Unterbringung in dieser Einrichtung wurde anschließend von einem Richter bestätigt.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Zeugenaufruf:

Wer hat den Tatablauf beobachten können bzw. wer kann weitere Angaben zu dem Tatverdächtigen mitteilen?

Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsanzeigen, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/2910-0, oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1015. Diebstahl eines Pkw; Tatverdächtiger ermittelt – Forstenried

Im Tatzeitraum von Montag, 22.05.2023, 21:00 Uhr, bis Dienstag, 23.05.2023, 06:00 Uhr, entwendete ein zunächst unbekannter Täter den Pkw-Schlüssel aus dem Zimmer einer Arbeiterunterkunft und anschließend den Pkw eines 30-Jährigen mit Wohnsitz in München aus der Tiefgarage.

Noch in der Tatnacht verunfallte der entwendete Pkw auf der BAB A 9 in Fahrtrichtung Berlin auf der Höhe der Gemeinde Wiedemar. Es kam zu einem Alleinunfall. Hierbei touchierte der Pkw mehrfach die Leitplanke und blieb total beschädigt liegen.

Der Fahrer, ein 32-Jähriger aus Polen, kam verletzt ins Krankenhaus. Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs steht der Pkw-Fahrer in dringendem Tatverdacht. Bei dem Unfall war der Tatverdächtige betrunken und hatte keine Fahrerlaubnis. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war der Diebstahl des Pkw noch nicht bekannt.

Der Tatverdächtige wurde nach seiner Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte).

1016. Einbruch in Einfamilienhaus – Nymphenburg

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 22.06.2023, 09:30 Uhr bis 11:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über das Nachbargrundstück in den Garten des Einfamilienhaues und verschaffte sich über die Terrassentür Zugang.

Die Täter durchsuchten das komplette Anwesen und konnten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwenden. Die Täter flüchteten vermutlich auf dem Betretungsweg in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ferdinand-Maria-Straße, Scherrstraße, Romanstraße und Döllingerstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1017. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Au

Am Donnerstag, 22.06.2023, gegen 11:45 Uhr, fuhr eine 66-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Mercedes Pkw, auf der Humboldtstraße.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 73-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Humboldtstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Die 66-Jährige beabsichtigte auf Höhe der Oefelestraße nach links abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad, wobei der Fahrradfahrer zu Boden stürzte. Der 73-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden von wenigen Hundert Euro.

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es im Rahmen der Unfallaufnahme nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1018. Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern; zwei Personen verletzt – Untergiesing

Am Donnerstag, 22.06.2023, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Radweg an der Flaucheranlage.

Zur selben Zeit fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad ihm auf dem selbigen Radweg entgegen.

Auf der Höhe des Kiosks Braunauer Eisenbahnbrücke wollten beide Radfahrer die vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer überholen und scherten hierzu in die Fahrbahnmitte aus. Dort kollidierten der 49-Jährige und der 24-Jährige.

Durch den Zusammenstoß wurde der 49-Jährige schwer verletzt. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1019. Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 22.06.2023, gegen 23:00 Uhr, fuhr eine 39-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Augustenstraße.

Zur selben Zeit fuhr ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Augustenstraße auf dem dortigen Radweg ihr entgegen.

Die 39-Jährige wechselte vom Radweg auf die Fahrbahn, um nach links in die Steinheilstraße einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrradfahrern. Infolge dessen stürzten beide zu Boden.

Die 39-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1020. Verkehrsunfall mit motorisiertem Krankenfahrstuhl; eine Person verletzt – Aubing

Am Donnerstag, 22.06.2023, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 83-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem motorisierten Krankenfahrstuhl, auf der Ubostraße. An der Einmündung zur Altostraße beabsichtigte er nach links in die abzubiegen.

Hierbei kippte er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts um und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei schlug der 83-Jährige mit seinem Kopf gegen einen Randstein und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1021. Festnahme nach mehreren Diebstählen – Moosach

Am Donnerstag, 22.06.2023, gegen 12:15 Uhr, befand sich ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Einkaufszentrum an der Hanauerstraße. Am Ausgang eines Ladens des Einkaufszentrums aktivierte sich die akustische Diebstahlssicherung, weshalb der 31-Jährige in das Büro des Ladendetektivs gebeten wurde.

Der Ladendetektiv verständigte den Polizeinotruf 110. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten noch weitere entwendete Wertgegenstände bei der Durchsuchung auffinden. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde der 31-Jährige vor Ort wieder entlassen.

Nur wenige Minuten später wurde erneut der Polizeinotruf 110 verständigt, da in unmittelbarer Nähe des Einkaufszentrums der 31-Jährige erneut auffiel. Der 31-Jährige entwendete nach der Entlassung eine Tüte mit Schuhen aus einem Pkw eines 34-Jährigen mit Wohnsitz in München. Unbeteiligte Zeugen konnten die Tat beobachten, da das Cabrio bei dem Herausnehmen der Tüte einen akustischen Alarm von sich gab.

Aufgrund der begangenen Eigentumsdelikte wurde der 31-Jährige erneut vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Die Haftfrage wird nun durch den Ermittlungsrichter entschieden.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1022. Hinweis zu den Veranstaltungen am Samstag – Stadtgebiet

Am Samstag, 24.06.2023, finden in München mehrere Versammlungen und Veranstaltungen im Kontext mit dem Christopher Street Day (CSD) statt. Dabei wird es im Bereich der Au, der Isarvorstadt und der Altstadt zu Einschränkungen des Straßenverkehrs kommen. Auf und um den Mariahilfplatz herum werden sich die Teilnehmer der großen CSD-Parade am Vormittag versammeln und danach zieht die Parade, die voraussichtlich bis in den späten Nachmittag andauern wird, von der Au in die Isarvorstadt und über den Altstadtring in die Maximilianstraße.

Die Münchner Polizei rechnet mit einem sehr hohen Personenaufkommen an Teilnehmern und Zuschauern. An dem Weg der Parade werden umfangreiche Verkehrssperrungen durchgeführt. Danach wird es bereits am Nachmittag und auch am Abend verschiedene Veranstaltungen zum CSD in der Innenstadt geben.

Für die Betreuung der Versammlungen und Veranstaltungen werden über 250 Polizeibeamte eingesetzt.