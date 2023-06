FREISING.Wie berichtet, geriet am gestrigen Donnerstag (22.06.) eine Wohnung in einem Freisinger Mehrfamilienhaus in Brand. Der alarmierten Feuerwehr gelang es, das Feuer zügig abzulöschen.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der dortige Bewohner durch den Alarm eines Rauchmelders geweckt und auf das Feuer aufmerksam wurde. Bei eigenen Löschversuchen zog er sich leichte Brandverletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

Neben der betroffenen Wohnung wurden drei weitere Wohneinheiten durch Rauch beschädigt. Vier weitere Anwohner wurden aufgrund leichter Rausgasvergiftungen medizinisch versorgt.

Die Untersuchungen der Kriminalpolizei Erding, insbesondere zur Klärung der noch unbekannten Brandursache, dauern an. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Ursprungsmeldung:

Erstmeldung: Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

Gegen 10:10 Uhr wurde den Rettungskräften ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Unteren Isarau mitgeteilt.

Ersten Erkenntnissen zufolge steht eine Wohnung in dem Gebäude im Vollbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen sind alle Bewohner evakuiert, Mitteilungen über Verletzte liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste sind mit starken Kräften im Einsatz. Es wird nachberichtet.