Streife stellt ausgeschriebenen Pkw fest – 33-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Freitag geriet ein Audi ins Visier einer Streife der Aschaffenburger Polizei. Im Laufe der Kontrolle deckten die Beamten eine Vielzahl von Straftaten auf. Den 33-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Der Audi des 33-Jährigen wurde gegen 02:30 Uhr in der Frohnradstraße einer Kontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Zudem räumte er ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und kurz zuvor an einer Tankstelle in der Hanauer Straße getankt und nicht bezahlt zu haben.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten die Beamten zudem ermitteln, dass der Audi des Mannes aktuell nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben ist.

Der 33-Jährige wurde nach einer Blutentnahme und dem Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Betrug. Zudem wurde die für die Ausschreibung des Pkws zuständige Behörde in Baden-Württemberg über die Sicherstellung des Audis informiert.

Ohne Fahrerlaubnis zur Polizei gefahren – 31-Jährige erwartet weitere Anzeige

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine 31-Jährige begab sich am Donnerstagvormittag zur Dienststelle der Aschaffenburger Verkehrspolizei, um einen sichergestellten Pkw abzuholen. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass der Frau die Fahrerlaubnis entzogen worden ist.

Gegen etwa 10:00 Uhr klingelte die 31-Jährige an der Dienststelle der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach und gab an, ein sichergestelltes Fahrzeug abholen zu wollen. Bei der anschließenden Überprüfung ihrer Personalien durch einen Beamten stellte sich heraus, dass gegen die Frau eine aktuelle Fahndungsnotierung besteht. Auf Grund einer gerichtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis war ihr Führerschein zur Sicherstellung ausgeschrieben.

Die Weiterfahrt der Frau wurde entsprechend unterbunden. Zudem erwartet sie ein weiteres Ermittlungsverfahren auf Grund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 20:45 Uhr, und Donnerstag, 19:30 Uhr, wurde in der Weidenbörnerstraße ein geparkter BMW angefahren.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 18:45 Uhr und 19:30 Uhr, wurde auf dem LIDL-Parkplatz in der Industriestraße ein geparkter violetter Nissan an der Fahrerseite zerkratzt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwoch, 03:50 Uhr, und Donnerstag, 14:20 Uhr, wurde am Wolfsthalplatz erneut eine dortige Säule mit einem Edding beschmiert. Es liegen keinerlei Hinweise auf eine politische Motivation vor.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein geparkter Peugeot angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 19:40 Uhr und 23:00 Uhr, wurde aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Elsenfelder Straße ein E-Scooter entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

FAULBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 09:45 Uhr, wurde an einem im Triebweg geparkten roten Toyota der linke Hinterreifen zerstochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.