SCHALKHAM, LKRS. LANDSHUT. Pkw-Fahrer verstirbt nach Aufprall gegen einen Baum.

Am Donnerstag, den 22.06.2023, ereignete sich gegen 19.00 Uhr auf der Kreisstraße LA 3, auf Höhe Untertinsbach, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer kam aus bislang unbekannter Ursache, ohne offensichtliche Fremdbeteiligung, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum in dem dortigen Waldstück. Hierbei wurde der Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallaufnahme vor Ort wurde, nach Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Landshut, ein Gutachter hinzugezogen. Die Bergung des Unfallfahrzeugs und Räumung der Unfallstelle, gestaltete sich auf Grund des einsetzenden Unwetters schwierig und zeitintensiv. Die Kreisstraße musste deshalb mehrere Stunden, in beide Fahrtrichtungen, komplett gesperrt werden. Zur technischen Hilfeleistung, sowie Errichtung eine Umleitungsstrecke, waren mehrere Feuerwehren an der Unfallstelle eingesetzt.

Unfallzeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Unfallursache machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Vilsbiburg unter der Tel.-Nr. 08741/9627-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilsbiburg, Tel. 08741 / 9627-0

Veröffentlicht am 23.06.2023 um 01.15 Uhr