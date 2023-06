VOHENSTRAUSS, LKRS. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Am Montagmittag, 19. Juni 2023, kontrollierte eine Streife der Grenzpolizeiinspektion (GPI) Waidhaus einen Transporter und stellte hierbei eine Vielzahl von Geräten sicher. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und konnte bereits Zusammenhänge zu verschiedenen Diebstählen herstellen.

Beamte der GPI Waidhaus hielten gegen 11:30 Uhr einen VW Crafter mit Anhänger an, welcher Höhe Vohenstrauß auf der BAB A6 in Richtung Grenze unterwegs war. Neben den acht Fahrzeuginsassen wurde auch die Ladung kontrolliert. Hierbei handelte es sich um eine Vielzahl an gebrauchten Baumaschinen und Werkzeug wie etwa Rüttelplatten, Laubbläser oder Industriestaubsauger im Gesamtwert von etwa 50.000 Euro. Da keinerlei Eigentumsnachweise erbracht werden konnten, folgten nähere Überprüfungen. Bereits vor Ort konnte eine Baumaschine einem Diebstahl in Frankreich zugeordnet werden. Über drei Dutzend Geräte wurden von der Polizei sichergestellt. Die Kriminalpolizei Weiden in der Oberpfalz übernahm die weiteren Ermittlungen. Den Ermittlern gelang es bereits, weitere Geräte verschiedenen Diebstählen in Frankreich zuzuordnen.