AMBERG. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt aktuell gegen mehrere junge Erwachsene. Diese stehen im Verdacht, verschiedene Ladendiebstähle begangen zu haben. Der Wert der erbeuteten Ware liegt bei mehreren tausend Euro. Zwei Personen befinden sich in Haft.

Am Samstag, 17. Juni 2023, verständigte der Ladendetektiv eines Elektromarktes in Amberg die Polizei. Er gab an, mehrere Personen beim Diebstahl ertappt zu haben. Diese seien anschließend geflüchtet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei eine Personengruppe kontrollieren. Bei ihnen wurden mehrere mutmaßlich kurz zuvor entwendete Musikboxen aufgefunden. Außerdem trug ein Mann aus der Gruppe Schuhe, die mutmaßlich ebenfalls aus einem Diebstahl stammen. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden deren Wohnungen durchsucht. Hierbei fand die Polizei weiteres mutmaßliches Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Insgesamt stehen sechs junge Erwachsene im Verdacht, in verschiedenen Konstellationen Diebstähle begangen zu haben. Im Fokus standen insbesondere Elektrogeräte und hochwertige Parfüms. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter gegen zwei der Männer im Alter von 24 und 26 Jahren Untersuchungshaftbefehl. Sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg sind noch nicht abgeschlossen.