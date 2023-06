PENTLING, LKR REGENSBURG. Am Samstagmorgen, den 17. Juni 2023, ereignete sich in Pentling ein Sexualdelikt zum Nachteil einer 22-jährigen Frau. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstagmorgen, den 17. Juni 2023, zwischen 06.00 bis 08.00 Uhr, wurde eine junge Regensburgerin von einem bislang Unbekannten zu sexuellen Handlungen genötigt. Die Tat ereignete sich in Pentling, in der Straße „An der Steinernen Bank“, am nördlichen Ortsausgang. Die Frau wurde in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Dieses konnte sie kurze Zeit später wieder verlassen. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte umfangreich Spuren und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet zur Klärung der Tat die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Wer hielt sich am Tattag, 17. Juni 2023, zwischen 06.00 Uhr bis 08.00 Uhr im Bereich Pentling, An der Steinernen Bank auf und kann Hinweise geben?

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 185 cm groß

circa 30 Jahre alt

südländische Erscheinung

normale Figur mit leichtem Bauchansatz

dunkle, gelockte, mittellange Haare

dunkler Bart (circa 1 cm Länge)

Bekleidung: dunkle lange Hose und kurzärmeliges Oberteil

Wer hat die geschädigte Regensburgerin im Tatzeitraum gesehen?

Sie ist 180 cm groß, schlank, hat blonde glatte schulterlange Haare und trug ein weißes knielanges Kleid.

Gezielte Suche nach einer möglichen Zeugin.

Des Weiteren wird nach einer 20-30-jährigen Frau mit schlanker Figur und längeren Haaren gesucht, welche an der Bushaltestelle „Pentling - Hölkeringer Straße“ stand. Möglicherweise kann Sie Hinweise zur Klärung der Tat geben.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zur oben genannten Zeit im Bereich Pentling Beobachtungen gemacht oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter 0941/506-2888 zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.