GMUND A. TEGERNSEE, LKR. MIESBACH. Schwerste Verletzungen erlitt ein Arbeiter (40) am Donnerstag, 22. Juni 2023, bei einem Betriebsunfall in einer Papierfabrik in Gmund am Tegernsee. Die Kripo Miesbach ermittelt zum Unfallhergang.

Am Donnerstagvormittag (22. Juni 2023) gegen 10:30 Uhr wurde ein 40-jähriger Arbeiter an einer Packmittelhalle einer Papierfabrik in Gmund am Tegernsee eingeklemmt. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der 40-Jährige bei Abladetätigkeiten auf der Ladefläche eines Lkw gegen die Bordwand gefallen und eingeklemmt worden. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen, dass er sofort ins Klinikum Agatharied, später ins Unfallklinikum Murnau verbracht werden musste.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Wiessee führten die ersten Ermittlungen vor Ort durch. Inzwischen wurden die weiteren Untersuchungen von Beamten der Kriminalpolizeistation Miesbach übernommen.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.