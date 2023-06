GDE. HOHENTHANN, LKR. LANDSHUT. Ein Familienstreit ist am Mittwoch, 21.06.2023, kurz nach 16.00 Uhr einem Hohenthanner Ortsteil eskaliert. Nun ermitteln Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut gegen einen 56-jährigen Mann wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Kurz nach 16.00 Uhr wurde die Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium Niederbayern über einen Familienstreit im Gemeindegebiet verständigt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll ein 56-Jähriger seine jüngere Schwester nach einem vorangegangen Streit gewürgt haben. Vermutlich um den Angriff abzuwehren, habe die 55-Jährige nach einem Messer gegriffen und den 56-Jährigen am Oberarm verletzt. Anschließend konnte die Frau aus dem Anwesen flüchten, der Mann wurde wenig später in der Nähe des Anwesens vorläufig festgenommen. Er musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging gegen den Mann zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Nach Vorführung beim Amtsgericht Landshut wurde er heute in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. In wie weit die 55-Jährige in Notwehr gehandelt hat, ist derzeit ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

