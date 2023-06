1199 – Verhütete Trunkenheitsfahrt

Göggingen – Am heutigen Donnerstag (22.06.2023) verhinderte eine Polizeistreife eine Trunkenheitsfahrt in der Gögginger Straße.

Gegen 01.30 Uhr sahen die Beamten einen 31-Jährigen vor dem Amtsgericht neben seinem Fahrrad am Boden liegen. Die Beamten sprachen den Mann an und vergewisserten sich nach seinem Gesundheitszustand. Der Mann gab an, noch mit dem Rad nachhause fahren zu wollen. Ein Atemalkoholtest ergab aber einen Wert von über 1,8 Promille, sodass die Polizeibeamten die Weiterfahrt des Mannes verhinderten. Das Fahrrad versperrten sie und der Mann verbrachte aufgrund seines Zustandes die Nacht im Polizeiarrest.

1200 – Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Oberhausen – Am heutigen Donnerstag (22.06.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Polizeiauto und einem Radfahrer. Hierbei wurde der Radfahrer verletzt.

Gegen 00.45 Uhr wurde der Polizei ein Raubdelikt mitgeteilt. Der Streifenwagen war im Rahmen dieser Einsatzfahrt in der Ulmer Straße in östlicher Richtung unterwegs. An der Wertachbrücke wollte der Streifenwagen nach links in die Wertachstraße abbiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der über den Fußweg der Wertachbrücke in nördliche Richtung fuhr. Dabei wurde der Radfahrer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem Radfahrer ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Die Polizei prüft nun den genauen Unfallhergang.

1201 – Diebstahl von zwei Tretrollern

Göggingen – Am gestrigen Mittwoch (21.06.2023) entwendete eine 23-Jährige zwei Tretroller aus einem Vorgarten in der Raudaustraße.

Ein Bewohner bemerkte gegen 22.30 Uhr die 23-Jährige, als sie den ersten Tretroller aus dem Vorgarten nahm und sich entfernte. Weniger später kam die Frau zurück und entwendete einen zweiten Tretroller. Der Bewohner folgte ihr und stellte die Frau wenig später. Anschließend informierte er die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 23-Jährige.

1202 – Auseinandersetzung zwischen drei Männern

Universitätsviertel – Am gestrigen Mittwoch kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 54-Jährigen und zwei 64- und 60-jährigen Männern in der Salomon-Idler-Straße. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei über die körperliche Auseinandersetzung informiert. Bei Eintreffen der Streife lag der 60-Jährige bereits verletzt am Boden, während der 54-Jährige noch weiter auf den 64-Jährigen auf einer Bank einschlug. Die Streife trennte die Beteiligten und die beiden 60- und 64-Jährigen Männer wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da sich der 54-Jährige nicht beruhigen lies und sich weiter äußerst aggressiv zeigte, nahmen ihn die Beamten in Sicherheitsgewahrsam.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 54-Jährigen.