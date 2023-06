SPALT. (734) Nachdem Unbekannte am vergangenen Samstagvormittag (17.06.2023) eine Mülltonne an einer Schule in Spalt (Lkrs. Roth) in Brand gesetzt hatten, griffen die Flammen auf die Gebäudefassade über. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 10:30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes ein Brand im Hof der Grundschule in der Dr.-Meyer-Straße mitgeteilt. Alarmierten Kräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer rasch zu löschen. Offenbar hatte zunächst eine Mülltonne gebrannt. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf die Gebäudefassade über.

Personen kamen durch das Brandgeschehen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Inzwischen haben sich Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Aus diesem Grund bitten die Ermittler Anwohner und Passanten, die im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl