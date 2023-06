MILTENBERG. Die seit März andauernden intensiven Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg gegen einen 27-Jährigen waren in dieser Woche von Erfolg gekrönt. Der Tatverdächtige und ein 22-jähriger Mittäter konnten am Dienstag vorläufig festgenommen werden. Hierbei konnten sieben Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Der Haupttäter sitzt in Haft.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führte seit März ein Ermittlungsverfahren gegen einen 27-jährigen Miltenberger, da dieser im Verdacht stand im Stadtgebiet einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen bestätigten sich die polizeilichen Erkenntnisse und zudem war klar, dass der Tatverdächtige durch einen 22-Jährigen unterstützt wird.



Am Dienstag konnte der 27-Jährige unweit seiner Wohnadresse an seinem mutmaßlichen Rauschgiftdepot vorläufig festgenommen werden. Hierbei konnten rund 4,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Zudem wurden weitere Mengen Haschisch und Kokain aufgefunden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte auch der 22-jährige Mittäter des Mannes in seiner Wohnung festgenommen und weitere 2,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt werden.



Die beiden Tatverdächtigen verbrachten die Nacht in der Haftzelle der Aschaffenburger Polizei und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Dieser ordnete gegen beide Männer auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge bzw. wegen Beihilfe hierzu die Untersuchungshaft an. Der Haftbefehl gegen den 22-Jährigen wurde außer Vollzug gesetzt. Der 27-jährige Haupttäter befindet sich in Haft.