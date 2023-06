NÜRNBERG. (731) Am Samstagabend (17.06.2023) schlug ein Unbekannter am Wöhrder See im Bereich des dortigen Tretbootverleihs einem Mann ins Gesicht und entfernte sich anschließend. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es um kurz vor 22:00 Uhr zwischen dem Geschädigten und einer Gruppe aus fünf männlichen Personen zu einem Streit. Hierbei zerschlug der stark alkoholisierte Geschädigte eine Glasflasche und ging mit der abgebrochenen Flasche in der Hand auf die Personengruppe zu. Ein Mann aus der Gruppe schlug ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte fiel zu Boden und erlitt eine Kopfplatzwunde.

Die Gruppe entfernte sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei, sodass die genauen Umstände der Tat derzeit noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen sind.

Von dem Unbekannten liegt nur eine vage Beschreibung vor. Dieser soll ca. 25 Jahre alt sein, eine kräftige Figur und kurze dunkle Haare haben.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Polizeiinspektion Nürnberg-Ost unter der Telefonnummer 0911 9195 -0 zu melden.



Erstellt durch: Bernd Groß / bl