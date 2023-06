1006. Festnahme eines Tatverdächtigen aufgrund mehrerer schwerer Sexualdelikte – Ergänzungen zum Sachverhalt – Westend

-siehe Pressebericht vom 21.06.2023, vom 21.06.2023

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht von Dienstag, 20.06.2023, auf Mittwoch, 21.06.2023, zur Festnahme eines 24-Jährigen aus Afghanistan, welcher wegen mehrerer schwerer Sexualdelikte dringend tatverdächtig ist.

Am Dienstagabend, 20.06.2023 war hier bei der Polizeiinspektion 14 bekannt geworden, dass eine 13-Jährige aus München den 24-Jährigen im März 2023 am Münchner Ostbahnhof kennengelernt hatte. Danach blieben die beiden in Kontakt und trafen sich in der Folge immer wieder in verschiedenen Hotels. Dabei kam es zu sexuellen Handlungen des Tatverdächtigen mit der 13-Jährigen. Außerdem gab der 24-Jährige ihr Betäubungsmittel ab (wie z. B. Marihuana), das dann in diesem Rahmen zum Teil bereits gemeinsam konsumiert wurde. Schließlich kam der 24-Jährige auch noch in Kontakt mit einer 14-jährigen Freundin (ebenfalls aus München) der 13-Jährigen. Auch hier kam es seinerseits zu sexuellen Handlungen mit der 14-Jährigen sowie zur Abgabe von Betäubungsmitteln an diese. Der Tatverdächtige wurde daraufhin noch am 20.06.2023 gegen 23.00 Uhr von Polizeibeamten im Bereich der Ludwigvorstadt festgenommen.

Der 24-Jährige wurde schließlich am 21.06.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I u. a. wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern sowie der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen des K 17 in dieser Sache dauern an.

1007. Versuchte Vergewaltigung einer Rollstuhlfahrerin durch unbekannten Täter – Moosach

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 23:10 Uhr, sprach eine 44-jährige Rollstuhlfahrerin mit Wohnsitz in München einen ihr unbekannten Mann an und bat diesen, sie in Richtung der U-Bahnstation Moosach zu schieben, um schneller dem drohenden Gewitter zu entkommen.

Dieser schob sie jedoch in eine dunkle Hofeinfahrt und fing an sexuelle Handlungen gegen den Willen der 44-Jährigen durchzuführen. Trotz körperlicher Behinderung gelang es der 44-Jährigen sich gegen den Angriff erfolgreich zu wehren und konnte den Täter in die Flucht schlagen.

Auf der Suche nach Hilfe traf die 44-Jährige auf zwei Passanten, die den Polizeinotruf 110 verständigten. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung ergaben keine Hinweise auf den Täter. Die Rollstuhlfahrerin blieb durch den Übergriff unverletzt und konnte kurze Zeit später nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause gebracht werden.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1008. Festnahme eines Tatverdächtigen nach bereits angezeigter sexueller Belästigung – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 22.06.2023, gegen 00:30 Uhr, konnten zivile Polizeibeamte aufgrund eines Lichtbildes einen Tatverdächtigen wiedererkennen und diesen vorläufig festnehmen. Die Tat wurde bereits am Samstag, 17.06.2023 auf der Polizeiinspektion 41 (Laim) angezeigt. Hierbei griff der bislang unbekannte Täter einer 19-Jährigen mit Wohnsitz in München an den Isarauen unvermittelt mit seiner Hand in ihren Intimbereich, wobei er jedoch mit seiner Hand über der Hose der 19-Jährigen blieb. Anschließend konnte er sich unerkannt entfernen.

Eine Freundin der 19-Jährigen konnte mit ihrem Mobiltelefon ein Foto des Täters machen, welches zur Fahndung nach dem Täter bereitgestellt wurde.

Der 20-jährige eritreischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde nach erfolgter Anzeigenerstattung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1009. Antisemitische und homophobe Schmierschriften – Altstadt

Zwischen Dienstag, 20.06.2023, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 21.06.2023, 14:10 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Eingangsbereich eines gastronomischen Betriebes in der Altstadt die Hauswand mit mehreren Schriftzügen mit Bezug zur NS-Zeit. Weiter wurden an der Hauswand Schmierereien mit beleidigendem homophoben Inhalt angebracht.

Die Schmierschriften konnten durch die vor Ort befindliche Polizei rückstandslos beseitigt werden. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Müllerstraße und Theklastraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1010. Wohnungseinbruch – Neuperlach

Am Mittwoch, 21.06.2023, zwischen 06:30 Uhr und 18:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in Neuperlach. Dort öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür und durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut.

Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro sowie eine Spielekonsole.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gerhard-Hauptmann-Ring, Sudermannallee und Kafkastraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1011. Fußgänger wird von Polizeifahrzeug erfasst und schwer verletzt – Milbertshofen

Am Mittwoch, 21.06.2023, gegen 08:00 Uhr, fuhr ein Streifenfahrzeug der Münchner Polizei besetzt mit zwei Beamtinnen (52 und 27 Jahre alt) auf der Lerchenauer Straße stadteinwärts. Die Lerchenauer Straße ist an dieser Stelle zweispurig befahrbar.

Zur gleichen Zeit überquerte ein 70-jähriger Fußgänger mit Wohnsitz in München die Lerchenauer Straße in Richtung BMW-Werk auf Höhe des U-Bahnhofes Olympiazentrums an der dort befindlichen Fußgängerampel.

Laut Zeugenangaben missachtete der 70-Jährige das für ihn geltende Rotlicht und betrat die Lerchenauer Straße. Da direkt vor der Fußgängerfurt am rechten Fahrstreifen ein Linienbus der MVG hielt, bei welchem keine Warnblinklichter eingeschaltet waren, konnte der Fußgänger nicht sofort wahrgenommen werden.

Als der 70-Jährige hinter dem Linienbus den zweiten Fahrstreifen betrat, wurde er vom Polizeifahrzeug erfasst. Hierbei prallte er zuerst gegen den vorderen rechten Kotflügel des Polizeifahrzeuges und dann mit dem Kopf in die Windschutzscheibe. Der 70-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 27-jährige Fahrerin des Polizeifahrzeuges wurde leicht verletzt. Die Beifahrerin des Polizeifahrzeuges blieb unverletzt.

Am Polizeifahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Lerchenauer Straße Richtung stadteinwärts gesperrt werden. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1012. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Thalkirchen

Am Mittwoch, 21.06.2023, gegen 22:40 Uhr, fuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw die Boschetsrieder Straße in Richtung Plinganserstraße .

Zeitgleich fuhr eine 48-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw die Aidenbachstraße in Richtung Luise-Kiesselbach-Platz.

Im Kreuzungsbereich Aidenbachstraße/Boschetsrieder Straße, welcher durch eine Ampel geregelt wird, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Pkw des 39-Jährigen gegen eine am Kreuzungseck befindliche Bauzaunabsperrung geschleudert. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 39-Jährige als auch die 48-Jährige leicht verletzt.

An beiden Pkw und der Bauzaunabsperrung entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt in Betrieb. Sowohl der 39-Jährige als auch die 48-Jährigen gaben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang (vor allem zur Schaltung der Ampel) machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1013. Polizeieinsatz – Neuperlach

Am Mittwoch, 21.06.2023, gegen 19:20 Uhr, gingen beim Polizeinotruf 110 mehrere Anrufe ein, dass Jugendliche in einem Einkaufszentrum mit einer Pistole in die Luft schießen würden.

Sofort wurden mehrere Einsatzkräfte zur Tatörtlichkeit geschickt. Vor Ort wurde mitgeteilt, dass mehrere Jugendliche auf der Empore des Einkaufszentrums gestanden waren. Einer der Jugendlichen zielte von dort mit einem schussähnlichen Gegenstand nach unten, auch in den Bereich des Haupteingangs. Im Anschluss konnten die beteiligten Jugendlichen durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden, der vermeintliche Waffenträger war bereits geflüchtet.

Durch umfangreiche polizeiliche Ermittlungen konnte ein Verursacher ermittelt werden, hierbei handelt es sich um einen 13-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Wolfratshausen. Dieser wurde in den Morgenstunden des Donnerstags, 22.06.2023 angetroffen und im Beisein seiner Eltern zur Sache befragt. Er zeigte sich geständig und die Waffe (Plastikpistole) wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 26 übernommen.