NIEDERBAYERN. Aus aktuellem Anlass, der bei der Polizeiinspektion Vilshofen angezeigt wurde, warnt das Polizeipräsidium Niederbayern vor betrügerischen E-Mails, die derzeit im Umlauf sind. Mit der Verwendung offizieller Logos, u. a. der Bundespolizei oder Europol, möchten die Betrüger Vertrauen erwecken und der Nachricht einen behördlichen Eindruck verleihen – seien Sie misstrauisch und löschen Sie derartige Nachrichten.

Mehrere gleichgelagerte Fälle mit derartigen E-Mails sind in den vergangenen Tagen bei den niederbayerischen Polizeidienststellen angezeigt worden. In den gefälschten Nachrichten wird den Adressaten u. a. vorgetäuscht, sich wegen Kinderpornografie strafbar gemacht zu haben. Folglich sollen die Adressaten der Nachricht innerhalb einer gesetzten Frist Kontakt mit den Betrügern aufnehmen, „um das weitere Vorgehen besprechen zu können“. Verstreicht diese Frist, werde „Anklage erhoben“, so die Betrüger.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert, nicht auf solche E-Mails zu reagieren. Zahlen Sie auf keinen Fall einen möglicherweise geforderten Geldbetrag. Geben Sie keine Zugangsdaten zum Online-Banking oder Kreditkartendaten preis.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 22.06.2023, 11.53 Uhr