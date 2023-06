Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

A9 / BERG, LKR. HOF. Ein buntes Potpourri an Drogen wurde bei einer Kontrolle in der Nacht zum Donnerstag am Berger Autohof gefunden. Der Schmuggler wurde festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl.

Schleierfahnder überprüften Mittwochnacht im Rahmen einer Kontrolle die Fahrgäste eines Fernlinienbusses am Autohof in Berg. Wie sich herausstellte, lag gegen einen Mitreisenden ein Haftbefehl vor, weswegen noch vor Ort die Handschellen klickten. Darüber hinaus wurden die Beamten in seinem Reisegepäck fündig: Darin befanden sich diverse verbotene Betäubungsmittel. Neben Haschisch im dreistelligen Grammbereich auch Kokain in flüssiger und Pulverform sowie zirka 50 Ecstasy-Pillen. Der Mann wird sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor Gericht verantworten müssen. Die Zeit bis zur Verhandlung verbringt er in einer Justizvollzugsanstalt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter am Donnerstag Haftbefehl gegen den 22-Jährigen.