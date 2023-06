KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Einbruch in eine örtliche Bäckerei am Dienstagabend konnte durch die schnelle Reaktion eines Anwohners mit der Festnahme des 40-jährigen Tatverdächtigen geklärt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Folgetag am Amtsgericht vorgeführt und befindet sich nun in Haft.



Gegen etwa 20:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen aktuellen Einbruch in eine Bäckerei in der Torgasse ein. Ein Nachbar konnte eine männliche Person dabei beobachten, wie diese über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam in die Bäckerei eingestiegen ist. Er informierte umgehend den zeitgleich heimkehrenden Besitzer, der wiederum direkt den Polizeinotruf wählte.



Mehrere Streifen der Alzenauer Polizei, der im Einsatzraum befindlichen Bayerischen Bereitschaftspolizei und auch eine Streife aus dem angrenzenden Hessen umstellten in der Folge die Bäckerei und konnten den Täter schließlich noch im Gebäude widerstandslos festnehmen. Die weiteren Ermittlungen hat vor Ort die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen.



Der 40-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde er am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.