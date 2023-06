ROSENHEIM. Goldbarren und Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages übergab ein junger Mann aus Rosenheim am Mittwoch, 21. Juni 2023, an einen unbekannten Geldabholer. Dass er Opfer von Betrügern geworden war, bemerkte er erst später. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen in dem Fall und warnt vor der Masche.

Erneut kam es am gestrigen Mittwoch, 21. Juni 2023, im Raum Rosenheim zu betrügerischen Anrufen.

Ein junger 24-jähriger Mann aus Rosenheim wurde von den perfiden Betrügern um viel Geld gebracht.

Betrüger hatten den Mann am Telefon in Gespräche verwickelt und ihm erzählt, in der Nachbarschaft wäre eine bewaffnete rumänische Einbrecherbande unterwegs. Deshalb würde ein Hauptkommissar der Polizei (=Falscher Polizeibeamter) die Wertgegenstände in Verwahrung nehmen.

Der 24-Jährige legte daraufhin am frühen Mittwochnachmittag Goldbarren und Goldschmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags vor die Haustüre. Der Abholer konnte die Wertgegenstände an sich nehmen und unerkannt verschwinden.

Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd führt die Ermittlungen in diesem Fall.

Seit langem sind die Maschen der Betrüger hinlänglich bekannt, aber dennoch werden immer noch vor allem Seniorinnen und Senioren Opfer und verlieren teils horrende Geldsummen. Die Polizei warnt deshalb weiterhin eindringlich und gibt Verhaltenstipps: