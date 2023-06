BERG, LKR. HOF. Am Mittwochnachmittag brachten Trickbetrüger eine Rentnerin aus einem Berger Ortsteil um ihr Erspartes. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 13.30 Uhr erhielt das Opfer den ersten Anruf: Ein Unbekannter gab sich als ihr Enkel aus. Er bräuchte dringend Geld für eine Autoreparatur nach einem Verkehrsunfall, so seine Bitte. Ein angeblicher Mitarbeiter eines Autohauses setzte die 87-jährige Rentnerin am Telefon noch weiter unter Druck. In der Absicht ihrem Enkel helfen zu wollen, suchte die Frau ihr Erspartes zusammen. Knapp drei Stunden nach dem ersten Anruf, gegen 16.30 Uhr, übergab sie dann Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages eine unbekannte weibliche Person an ihrem Anwesen.

Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben:

Weiblich

Zirka 160 Zentimeter groß

Etwa 45 Jahre alt

Hellblonde Haare, zu einem Dutt gebunden

Sie trug dunkle bis schwarze Kleidung

Die Kriminalpolizei Hof bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Zeugen, die am Mittwochnachmittag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Berger Ortsteil Schnarchenreutth gesehen haben, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden. Die Ermittler erhoffen sich insbesondere Hinweise zur Flucht und zum Fluchtfahrzeug der Geldabholerin.

Aktuell verzeichnet die oberfränkische Polizei nahezu wöchentlich Anrufe von Telefonbetrügern. Die Masche ist dabei immer die Gleiche.

Deshalb raten wir: