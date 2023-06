MÖNCHRÖDEN, LKR. COBURG. Am Mittwochvormittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienwohnhaus in Mönchröden ein. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwochvormittag, im Zeitraum von 8 Uhr bis 12 Uhr, nutzten Diebe die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus am Mahnberg. Sie durchwühlten mehrere Schränke und stahlen Schmuckgegenstände in Höhe von zirka 10.000 Euro. Anschließend ergriffen sie unerkannt die Flucht.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.