SAALDORF-SURHEIM, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Mittwochnachmittag, 21. Juni 2023, brach in einer Lagerhalle, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Kleingerstetten ein Feuer aus. Bei dem Brand entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am 21. Juni 2023 ging gegen 16.10 Uhr bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand einer Lagerhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Saaldorf-Surheim ein. Beim Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Das Feuer beschädigte auch einen in unmittelbarer Nähe zur Lagerhalle befindlichen Bauwagen sowie einen Holzschuppen. Des Weiteren zerstörte das Feuer auch ein landwirtschaftliches Arbeitsgerät sowie in der Halle gelagerte Heuballen und Hackschnitzel.

Insgesamt waren in etwa 120 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren mit den Brandbekämpfungsmaßnahmen beschäftigt.

Die ersten Ermittlungen wurden durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Freilassing sowie dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein aufgenommen. Die weiteren Untersuchungen wurden von den zuständigen Brandfahndern des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, übernommen. Die Brandursache ist bis dato noch unklar, jedoch liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Kriminalpolizei im hohen fünfstelligen Bereich.