ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Dienstagabend gingen zwei zunächst Unbekannte einen 23-Jährigen körperlich an und verletzten diesen mit einem Messer. Zudem entwendeten sie ihm Bargeld und Kopfhörer. Ein beherzter Zeuge konnte einen der beiden Tatverdächtigen festhalten und an die Polizei übergeben. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.



Eine Streife der Bayerischen Bereitschaftspolizei befand sich am Dienstag gegen 18:15 Uhr im Bereich der Kleberstraße und wurde hierbei auf die Schreie eines Mannes aufmerksam. Bei einer sofortigen Nachschau konnten die Beamten einen 20-jährigen Mann feststellen, der laut eigenen Angaben soeben durch zwei zunächst Unbekannte verletzt und ausgeraubt worden sei. Im Anschluss seien die Männer zu Fuß geflüchtet.



Ein 32-jähriger Zeuge der Tat nahm die Verfolgung der Täter bis in einen Hinterhof der Weißenburger Straße auf. Obwohl er dort von den Tatverdächtigen mit Pfefferspray verletzt worden ist, gelang es ihm einen 20-jährigen Mann bis zum Eintreffen der Streife festzuhalten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem zweiten Mann konnte dieser nicht mehr angetroffen werden.



Der 23-jährige Geschädigte musste nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der 32-jährige Zeuge wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen bestand zwischen dem 23-Jährigen und dem 20-jährigen Tatverdächtigen eine Vorbeziehung, die möglicherweise der Grund für die Tat war.



Der 20-Jährige verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Aschaffenburger Polizei und wurde am Folgetag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Gegen ihn wird nun u.a. wegen des Verdachts einer räuberischen Erpressung ermittelt.