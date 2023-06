Inzwischen ist die für den heutigen Mittwoch, 21.06.2023, angekündigte Gewitterfront über Niederbayern hinweggezogen. Seit der letzten Pressemeldung gingen im Zeitraum von 14.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern noch einmal rund 20 Meldungen in Zusammenhang mit dem Gewitter ein, so dass es insgesamt zu rund 50 Mitteilungen kam.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Einsatzbilanz nach Gewitterfront

Überwiegend führte das Gewitter zu kurzfristigen Straßen- oder Schienensperrungen wegen umgestürzter Bäume oder herabgefallener Äste, bis diese entfernt werden konnten. Bei der Polizei Kelheim kam es zu einem Stromausfall, weshalb eine telefonische Erreichbarkeit kurzfristig nicht gewährleistet werden konnte. Der Defekt wurde jedoch zügig behoben. An der BAB A93 auf Höhe der Anschlussstelle Hausen knickte ein Mittelspannungs-Strommast ab. In Deggendorf wurde an einem Haus das Dach beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. In der Inneren Frühlingstraße und der Frauenbrünnlstraße in Straubing fiel jeweils ein Baum auf einen Pkw, nähe der Chamer Straße stürzte ein Baum auf ein Gartenhaus. Auch hier wurde niemand verletzt. Im Bereich Wallersdorf entliefen zwei Ponys, die durch das Gewitter aufgescheucht wurden. Auf der Staatsstraße 2148 bei Wiesenfelden fiel ein Baum auf einen Bus, der ohne Fahrgäste unterwegs war. Hierbei entstand lediglich Sachschaden und der Busfahrer konnte eigenständig zur Firma zurückkehren. In Lindberg stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus. Personen wurden nicht verletzt. Bei Tiefenbach rissen zwei von drei Stromleitungen und es kam zu Funkenflug. Personen waren nicht betroffen. Im Bereich Viechtach traf ein umstürzender Baum ein Wohnmobil. Hierbei kam es lediglich zu Sachschaden in ca. fünfstelliger Höhe.

Da es auch in den nächsten Stunden und Tagen noch zu weiteren örtlichen Gewittern kommen kann, appelliert das Polizeipräsidium Niederbayern an die Verkehrsteilnehmer vorsichtig und vorausschauend zu fahren, da durch die vorübergezogene Gewitterfront Bäume bereits geschädigt sein und schließlich im Verlauf eines weiteren Gewitters umstürzen können.

Veröffentlicht am: 21.06.2023, 17:10 Uhr