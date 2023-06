1190 – Auto verkratzt

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (19.06.2023), 14.00 Uhr bis Dienstag (20.06.2023), 08.00 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in einer Tiefgarage in der Schillstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1191 – Ohne Führerschein unterwegs

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (20.06.2023) war ein 16-Jähriger ohne Führerschein mit seinem Roller in der Ammannstraße unterwegs.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hier konnte der Mann keine Prüfbescheinigung oder einen Führerschein vorzeigen. Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, handelte es sich bei dem Roller offenbar um ein Kleinkraftrad, wofür der 16-Jährige eine Fahrerlaubnis benötigt hätte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 16-Jährigen und stellten den Roller sicher, um ihn weiter zu überprüfen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrererlaubnis gegen den 16-Jährigen.

Universitätsviertel – Am gestrigen Dienstag (20.06.2023) fuhr ein 16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit einem Motorrad durch das Univiertel.

Gegen 21.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe wegen Jugendlichen ein, die ohne Helm mit einem Motorrad umherfahren. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizeistreife ein Motorrad in der Bleriotstraße fest. Der Fahrer des Motorrades entfernte sich mit seinem Motorrad, nachdem er die Streife sah. Dabei fuhr er gegen eine Hauswand und stürzte, flüchtete aber zu Fuß weiter. Eine Streife stoppte den 16-Jährigen wenig später im Bereich der Rumplerstraße. Eine weitere Person flüchtete in unbekannte Richtung.

Wie sich nach ersten Abklärungen herausstellte, war der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Hinsichtlich des genauen Ablaufs folgen nun weitere Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-Jährigen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1192 – Ladendieb mit Messer

-------------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft -------------------------

Pfersee – Am gestrigen Dienstag (20.06.2023) entwendete ein 33-Jähriger Gegenstände aus einem Supermarkt in der Holzbachstraße. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Bereits am 16.06.2023 entwendete der 33-Jährige Gegenstände aus einem Supermarkt im Nestackerweg in Stadtbergen. Am 19.06.2023 konsumierte er in zwei Supermärkten Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 10 Euro.

Am gestrigen Dienstag wiederholte der Mann dieses Vorgehen in einem Supermarkt in der Holzbachstraße. Hier trank er gegen 11.00 Uhr ein Erfrischungsgetränk ohne zu bezahlen und entwendete Werkzeug aus einer Verpackung. Anschließend entfernte er sich. Das Supermarkt-Personal bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. Die Beamten stoppten den Mann wenig später und nahmen ihn vorläufig fest. Wie sich herausstellte, hatte der Mann griffbereit ein Einhandmesser dabei.

Neben einem lebenslangen Hausverbot in den jeweiligen Supermärkten, erwarten den Mann nun weitere Konsequenzen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann am heutigen Mittwoch (21.06.2023) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

1193 – Wohnungsbrand

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (20.06.2023) kam es zu einem Wohnungsbrand in der Berliner Allee. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei über den Wohnungsbrand informiert. Wie sich ersten Erkenntnissen zufolge herausstellte, brannte in der Wohnung ein Kühlgerät. Das Feuer griff dann auf nahegelegene Möbel über. In der Wohnung selbst befanden sich zum Brandzeitpunkt keine Personen. Die Berufsfeuerwehr war zum Löschen des Brandes vor Ort. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

1194 – LKW-Brand auf der A 8

BAB A 8 / AS West / FR München – Am heutigen Mittwochmorgen (21.06.2023) geriet ein Lkw auf der A 8 in Brand. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 03.00 Uhr war der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle (AS) West und AS Ost unterwegs, als er von einem anderen Lkw-Fahrer darauf aufmerksam gemacht wurde, dass etwas an seinem Lkw nicht stimmt. Beim Anhalten brannte der Lkw bereits auf der Beifahrerseite und stand letztlich vollständig in Brand. Die Berufsfeuerwehr Augsburg war zur Löschung des Brandes vor Ort. Der Lkw war ersten Erkenntnissen zufolge u.a. mit Akkus beladen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Autobahn musste aufgrund des Brandes in Fahrtrichtung München für etwa 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Aktuell sind der mittlere und der linke Fahrstreifen bereits wieder für den Verkehr freigegeben. Aufgrund von Reinigungsarbeiten dauert die Sperrung des rechten Fahrstreifens noch an.

1195 – Betrunken unterwegs

Göggingen – Am gestrigen Dienstag (20.06.2023) war ein 22-Jähriger mit seinem Fahrrad alkoholisiert unterwegs.

Gegen 05.30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über einen betrunkenen Fahrradfahrer ein, der die gesamte Fahrbahnbreite befährt und mehrere rote Ampeln missachtet haben soll. Vor Ort traf die Streife den 22-Jährigen im Grünstreifen neben seinem Fahrrad liegend an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Da der Mann orientierungslos war, nahmen ihn die Beamten in Schutzgewahrsam und er konnte im Polizeiarrest ausschlafen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 22-Jährigen.