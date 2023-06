NEUMARKT. Am Dienstag, 20. Juni 2023, wurde eine ältere Frau Opfer eines Schockanrufes und übergibt Bargeld in Neumarkt. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstag, den 20. Juni 2023, riefen Betrüger bei einer Seniorin in Berching an. Im Telefonat wurde behauptet, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und deshalb die Zahlung einer hohen Kaution notwendig wäre. Letztlich übergab die Frau am Parkplatz Residenzplatz/Mühlstraße in Neumarkt gegen 14:20 Uhr einen fünfstelligen Eurobetrag an einen bislang Unbekannten, der anschließend in Richtung Amtsgericht wegging.

Die Seniorin beschrieb den Mann wie folgt:

circa 175 cm groß

trug ein Capy

war komplett grau gekleidet

führte einen grauen Rucksack mit sich

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht Zeugen. Wer hat im oben genannten Bereich die beschriebene Person gesehen? Sind im Zusammenhang mit dem Vorfall im Umfeld weitere Personen oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben.

Weder Polizei noch Justiz werden Sie jemals telefonisch auffordern, Geld zu überweisen!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Hinweise und Tipps zur Prävention in dieser Thematik finden sich auch unter: www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/