NÜRNBERG. (725) Am Mittwoch zur Mittagszeit (21.06.2023) kam es im Nürnberger Westen zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein Rettungswagen fuhr während einer Einsatzfahrt in eine Kreuzung ein und kollidierte mit einem Pkw.

Der Rettungswagen befuhr gegen 11:30 Uhr die Von-der-Tann-Straße in Richtung Maximilianstraße. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Rettungswagen unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung zur Rothenburger Straße ein. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf der Rothenburger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Aufgrund des Zusammenstoßes kippte der Rettungswagen um und blieb auf der Seite liegen. Der 79-jährige Autofahrer, ein 58-jähriger Sanitäter sowie der im Rettungswagen transportierte Patient zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Sowohl der Rettungswagen als auch der Pkw waren nicht mehr fahrbereit. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Der Kreuzungsbereich musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Erstellt durch: Bernd Groß