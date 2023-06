KEMPTEN / LKR. AICHACH-FRIEDBERG. Seit dem 18.06.2023 wird eine 16-jährige Jugendliche aus Kempten vermisst. Zuletzt wurde sie am 19.06.2023 gegen 18:30 Uhr am ‚Friedberger Baggersee‘ gesehen. Wer weiß, wo sich die Jugendliche jetzt aufhält oder hat sie gesehen?

Die 16-Jährige gilt seit dem 18.06.2023 gegen 19:00 Uhr als vermisst. Zu diesem Zeitpunkt verließ sie eine Wohneinrichtung in Kempten. Seither bestand kein Kontakt mehr zur vermissten Jugendlichen. Zuletzt wurde sie am 19.06.2023 gegen 18:30 Uhr am ‚Friedberger Baggersee‘ (Stadt Friedberg, Lkr. Aichach-Friedberg) gesehen. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Aufgrund des fehlenden Kontakts besteht die Möglichkeit, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Sie wird wie folgt beschrieben: Sie ist rund 150 cm groß, hat eine schlanke Figur und glatte kurze braune Haare. Zum Zeitpunkt des Verlassens der Wohneinrichtung war sie mit einer beigen Jogginghose und einem schwarz-weiß karierten Holzfällerhemd bekleidet.

Wer die Vermisste gesehen hat oder weiß, wo sie sich derzeit aufhält, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-0, jede weitere Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf unter der ‚110‘ zu wenden. (PI Kempten)

Link zur Öffentlichkeitsfahndung: 16-jährige Jugendliche vermisst | Fahndung mit Bild

